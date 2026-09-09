Кузбасс 10 сентября ждёт аномальное тепло до +29°C

Жителей Кузбасса 10 сентября ожидает аномально тёплая осенняя погода — воздух в регионе прогреется до +29°C.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Часть мигрантов в...
- Часть мигрантов в...
- "Туда ему и дорог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым