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Батрак о травме Ткачева: «Это потеря для всех, он лучший игрок КХЛ, чаще всего попадает в хайлайты. Его отсутствие повлияет на то, какое место займет «Авангард» в регулярке»

Сообщалось, что нападающий «Авангарда» порвал ахиллово сухожилие и пропустит около полугода. «В связи с травмой Ткачева интересно, каким будет большинство и результативность Рида Буше, сколько он забьет в его отсутствии.

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