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Владимирские новости

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Во Владимирской области открылся Детский культурно-просветительский центр

Во Владимирской области открылся Детский культурно-просветительский центр

Центр открылся на базе четырёх отремонтированных помещений, его фонд пополнился более чем 500 экземплярами книг, а на реализацию проекта из федерального и областного бюджетов выделено около 3,9 млн рублей.

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