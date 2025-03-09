Вооруженные Силы России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в западной части Суджи. И другие новости:Наш FPV-дрон красиво отработал в Судже;Часть ВСУшников бежит из Курской области;Недобрый знак для Украины;Киев намеривается нанести новый удар по Крымскому мосту;Франция и Германия не могут … .