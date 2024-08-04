Сальдо: при обстреле рынка в Алешках пострадали восемь человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что центральный рынок в Алешках и прилегающие к нему жилые кварталы подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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