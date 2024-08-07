Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

884 подписчика

Артиллеристы «Южной» группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ на Донецком направлении СВО

Артиллеристы «Южной» группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ на Донецком направлении СВО

Расчет способен разрушать оборонительные земляные сооружения, обстреливать тылы противника, подавлять танки и живую силу в районах сосредоточения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх