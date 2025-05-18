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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Уволился замглавы одного из ключевых отделов пермского управления СКР

На прошедшей неделе из структуры СУ СКР по Пермскому краю ушел Алексей Андрианов. Он долгое время работал заместителем руководителя Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел, объяснил источник в силовых структурах.

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