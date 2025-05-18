Уволился замглавы одного из ключевых отделов пермского управления СКР

На прошедшей неделе из структуры СУ СКР по Пермскому краю ушел Алексей Андрианов. Он долгое время работал заместителем руководителя Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел, объяснил источник в силовых структурах.
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