Историк Спицын прокомментировал интервью Путина Карлсону в его исторической части

После того, как Такер Карлсон приехал в Кремль и взял интервью у Владимира Путина, прошло некоторое время и можно подводить предварительные итоги, что и сделал уважаемый историк левой ориентации Евгений Спицын.
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