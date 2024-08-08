Лишатся земли или не смогут подарить: новое жесткое правило ввели уже с 5 августа для всех у кого есть участки Ольга БезродняяПраво собственности на землю не всегда гарантирует защиту от претензий со стороны супруга, особенно если оформление было проведено с нарушениями.
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