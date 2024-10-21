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"Русские дали отпор вымогателям и попали за решётку": Отец кадета рассказал правду, которую скрывают власти

"Русские дали отпор вымогателям и попали за решётку": Отец кадета рассказал правду, которую скрывают власти

Коллаж: Царьград Уже второй год длится дело челябинских подростков, заступившихся за школьника, у которого этническая банда вымогала деньги.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Надо учредить День борьбы с этнической преступностью! А этнические диаспоры, вмешивающиеся в следствие и судебные дела, объявлять вне закона и судить по статье об объединенных преступных группировках.
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11 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Сколько же еще будет продолжаться подобное предательство?!
Ответить
12 мин.

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