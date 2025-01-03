Си Цзиньпин и его супруга отправили ответную новогоднюю открытку представителям средних школ американского штата Вашингтон

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в среду отправили ответную новогоднюю открытку представителям учителей и учащихся средних школ американского штата Вашингтон, выразив свои новогодние пожелания.
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