Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 533 подписчика

Экс-инспектор ДПС получил 9 лет за взятку в 30 тыс.

Экс-инспектор ДПС получил 9 лет за взятку в 30 тыс.

Свердловский областной суд оставил в силе решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который ранее признал виновным бывшего старшего инспектора ДПС ГИБДД Фарита Агзамова в совершении преступления по пп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии