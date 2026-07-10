Экс-инспектор ДПС получил 9 лет за взятку в 30 тыс.

Свердловский областной суд оставил в силе решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который ранее признал виновным бывшего старшего инспектора ДПС ГИБДД Фарита Агзамова в совершении преступления по пп.
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