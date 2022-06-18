Кравчук о реформах в КХЛ: «Ситуация в мире развязывает российскому хоккею руки. Надо пытаться не отпускать Северную Америку в отрыв»

Игорь Кравчук считает что КХЛ нужны неожиданные решения, чтобы не отстать от НХЛ. – Не хотелось бы давать какие-то рекомендации нашим хоккейным руководителям, они – профессионалы, перед которыми поставлены задачи и которые должны их исполнять.