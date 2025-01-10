В чём резон для России принимать вариант урегулирования конфликта от Трампа, если Европа заявляет о готовности продолжать военную поддержку Украины? На фоне заявлений Дональда Трампа о том, что Владимир Путин согласился на встречу, стали обсуждать параметры и сроки этой встречи двух президентов.
Комментарии
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Кирилл Вонмигласов
Как ни крути, выгды от принятия "плана Трампа" недостаточны для того, чтобы его принять!
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19 час.
Evgenija Palette
Конечно да! Нам какая разница, кого колошматить... ЯНКИ ИЛИ ЕВРОПУ... ( у Трампа плохо с формальной логикой)...
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14 час.
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