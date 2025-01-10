В чём резон для России принимать вариант урегулирования конфликта от Трампа, если Европа заявляет о готовности продолжать военную поддержку Украины? На фоне заявлений Дональда Трампа о том, что Владимир Путин согласился на встречу, стали обсуждать параметры и сроки этой встречи двух президентов.