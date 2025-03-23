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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амундсен не выступит в марафоне на этапе Кубка мира в Лахти из-за болезни

Ранее Амундсен пропустил спринт на этапе в Лахти из-за недомогания. На старт марафона он также не выйдет.

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