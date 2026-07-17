Как российская наукоемкая косметика усмирила мою реактивную кожу и разгладила «гусиные лапки»

Долгое время я и сама находилась в плену стереотипа, что отечественный уход — это либо бюджетные травяные настои сомнительного производства, либо громкий маркетинг, за которым стоит лишь красивая упаковка.
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