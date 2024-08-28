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В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков С 1 сентябре для водителей в России начнет действовать новый закон, в соответствии с которым запрещается высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
И вообще детей высаживать из автобуса нужно запретить, Иногда родители не позаботятся о том чтобы на карточке ребенка были деньги, чтобы он смог оплатить проезд, и ребенка поздно вечером высаживают на пустынной дороге!ЗИМОЙ ДАЖЕ!! Нелюди...  Я не понимаю, как другие пассажиры реагируют на такие действия водителя или контролера, с какой совестью?!! Сбросились по 5 копеек и заплатили за  ребенка - не обеднели бы!! Не обязаны конечно платить за него, но где совесть и человечность?
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