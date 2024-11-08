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На Южном Урале продолжают бушевать снегопады

На Южном Урале продолжают бушевать снегопады

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на территории региона идут осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможно образование гололедицы.

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