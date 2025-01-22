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Царьград

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СВО. Самые горячие точки: Русские ломают тыл волчанской группировки - "Адекватный харьковчанин" делает ставки

СВО. Самые горячие точки: Русские ломают тыл волчанской группировки - "Адекватный харьковчанин" делает ставки

"Адекватный харьковчанин" делает ставки на то, что уже в ближайшее время ВСУ грозит новая катастрофа, - русские ломают тыл волчанской группировки.

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