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ТАСС

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Экипаж "Союза МС-28" прибыл в Звездный городок после пребывания на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев прибыли в Звездный городок, где им предстоит пройти реабилитацию после возвращения из космоса, передает корреспондент ТАСС.

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