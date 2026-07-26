Экипаж "Союза МС-28" прибыл в Звездный городок после пребывания на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев прибыли в Звездный городок, где им предстоит пройти реабилитацию после возвращения из космоса, передает корреспондент ТАСС.
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