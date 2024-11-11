Как мэру Орла удалось выйти сухим из воды по делу о фальсификации выборов?

Бывший председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района Орла Максим Сушков более года добивался права ознакомиться с результатами проверки СУ СК о возможной фальсификации выборов 2021 года в облсовет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии