ПИУ-2. Оживляем плазменный текстовый индикатор из СССР

Всем привет! Чуть больше месяца назад я рассказывал о таких устройствах, как MC6205. Меня заинтересовала тема таких экранов, и тут мне в руки попал еще один экземпляр, в одну линейку, с более простым управлением.
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