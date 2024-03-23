Создан телеграм-чат с информацией для раненных и семей погибших в «Крокусе»

«Крокус» после теракта. Обложка © Life.ru Для пострадавших и семей погибших в результате террористической атаки в подмосковном «Крокус сити холле» власти открыли специальный чат в «Телеграме», где можно получить всю необходимую информацию.
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