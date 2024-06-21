«Хочу кататься на электричке», — сыну Галкина Гарри надоели роскошь и образ жизни отца

Максим Галкин* готов превратить любую беседу со своими детьми в юмористический разговор. Учитывая то, что ведущий прекрасно справлялся с задачей общения с маленькими гостями в программе «Лучше всех», неудивительно, что и в своей семье он пользуется своими забавными присказками, иронией и навыками коммуникации.