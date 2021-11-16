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Электробойлер едва не унес жизни жителей Уссурийска

Электробойлер едва не унес жизни жителей Уссурийска

В частном секторе района Слободы в Уссурийске случился пожар. Гражданам повезло, что они вовремя обнаружили возгорание, начавшееся в подвале дома, сообщает ИА UssurMedia.

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