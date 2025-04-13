У Путина на неделе запланированы международные контакты

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов. Также в графике главы государства запланированы совещания и международные контакты, сообщается в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
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