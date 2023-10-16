БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как защитить изгоняемых из Латвии русских стариков

Как защитить изгоняемых из Латвии русских стариков

@ Sputnik/РИА Новости Tекст: Никита Демьянов «Российская Федерация сделает все возможное», чтобы обустроить депортируемых из Латвии соотечественников, обещает МИД РФ.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока Россия не будет защищать русских на своих исконных землях, то террористы с бандеровцами уйдут туда и опять начнется ни кому ненужная агрессия на Россию, возникнет угрозы на Балтике и в финском заливе, как и расположенным городам. Надо в зародыше пока еще не поздно и под шумок, пока все заняты Ближневосточной проблемой очистить Русские земли от прибалтов, не желающих проживать в федеральных округах России... Прибалты могут интегрироваться в европе и там процветать...
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