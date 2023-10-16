Как защитить изгоняемых из Латвии русских стариков

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пока Россия не будет защищать русских на своих исконных землях, то террористы с бандеровцами уйдут туда и опять начнется ни кому ненужная агрессия на Россию, возникнет угрозы на Балтике и в финском заливе, как и расположенным городам. Надо в зародыше пока еще не поздно и под шумок, пока все заняты Ближневосточной проблемой очистить Русские земли от прибалтов, не желающих проживать в федеральных округах России... Прибалты могут интегрироваться в европе и там процветать...