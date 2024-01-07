От травм скончался второй участник ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург». Фото

Смертельное ДТП, произошедшее на трассе «Пермь — Екатеринбург» вечером 6 января, случилось из-за того, что водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии