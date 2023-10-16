Противостояние Израиля и ХАМАС превращается в большую войну

Все больше стран вовлекаются в противостояние Тель-Авива и группировки ХАМАС. Так, Египет планирует созвать саммит по Палестине, Сирия и Ливан наносят удары по Израилю, а Иран предостерегает израильтян от проведения наземной операции.
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