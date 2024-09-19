Комиссарское дело

Европейский союз вступает в осенне-зимний сезон 2024 года в весьма нерадужных хозяйственных обстоятельствах: по прогнозу Европейского центрального банка, темпы прироста ВВП по итогам года окажутся крайне невысокими — всего 0,8%.
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