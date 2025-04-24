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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» ведет 2-0 в серии с «Монреалем» после победы 3:1 во 2-м матче. Томпсон стал 1-й звездой игры, отразив 25 из 26 бросков

Команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Канадиенс» (3:1) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

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