Мощный пожар на газопроводе в Мексиканском заливе засняли на видео

Происшествия Газопровод находится на глубине 78 метров. Накануне в Мексиканском заливе произошло мощное возгорание на подводном газопроводе.
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