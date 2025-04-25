В Думе предлагают выпустить коллекцию марок в честь юбилея Жириновского

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился с письмом к главе Минцифры Максуту Шадаеву, предложив создать набор почтовых марок в честь 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
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