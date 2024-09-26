Медведев: изменения в ядерной доктрине могут остудить пыл противников России

Об этом зампредседателя Совбеза РФ написал в своем телеграм-канале Предложенные изменения в ядерной доктрине России, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение границы РФ воздушно-космическими средствами поражения противника, являются поводом серьезно задуматься не только для Киева, но и для всех противников Москвы.