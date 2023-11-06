БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленский не смог разжалобить Израиль, зато рассердил арабов

Зеленский не смог разжалобить Израиль, зато рассердил арабов

Чем для Украины могут закончиться игры в геополитику на Ближнем Востоке? Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Всеволод Шимов Иван Мезюхо Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в ближневосточном конфликте, утверждает американская газета Washington Post.

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