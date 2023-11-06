Зеленский не смог разжалобить Израиль, зато рассердил арабов

Чем для Украины могут закончиться игры в геополитику на Ближнем Востоке? Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Всеволод Шимов Иван Мезюхо Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в ближневосточном конфликте, утверждает американская газета Washington Post.