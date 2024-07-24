Врач Балакирева: фейковые брекеты с маркетплейсов могут навредить зубам

Фейковые брекеты, которые продаются на маркетплейсах, могут навредить эмали зубов. Об этом "Москве 24" рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.
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