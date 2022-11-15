Фото: ШвабеНаучно-исследовательский институт глазных болезней. М.М. Краснов начал клинические исследования анализатора фирмы «Швабе».
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