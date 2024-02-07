Члены экипажа Т-80БВ рассказали, как горят подбитые танки Leopard

скриншот из видео Экипажи танка Т-80БВ западной группировки войск продолжают нести службу на купянском направлении, уничтожая вражескую пехоту и технику, в том числе – присланную странами коллективного Запада.
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