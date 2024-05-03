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Ишим поднялся за сутки на 22 сантиметра о села Викулово

Ишим поднялся за сутки на 22 сантиметра о села Викулово

Ишим поднялся за сутки на 22 сантиметра о села Викулово, центре Викуловского муниципального района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области.

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