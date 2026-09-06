Вновь Борисполь: дроны ВС РФ поразили производящее боеприпасы предприятие

Сегодня президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин дал распоряжение Вооруженным силам приостановить на трое суток удары по Киеву.
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