Подрывник из Рязани Сидики признался в нападении на аэродром Дягилево

Гражданин России и Италии Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево. Для атаки они использовал четыре изготовленных им лично беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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