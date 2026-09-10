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ИА Регнум

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RND: Писториус хочет забрать у АдГ секретный военный план

RND: Писториус хочет забрать у АдГ секретный военный план

Министр обороны Германии Борис Писториус рассматривает возможность изъять у властей Саксонии-Анхальт «Оперативный план для Германии» (OPLAN), чтобы документ не оказался в распоряжении партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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