RND: Писториус хочет забрать у АдГ секретный военный план

Министр обороны Германии Борис Писториус рассматривает возможность изъять у властей Саксонии-Анхальт «Оперативный план для Германии» (OPLAN), чтобы документ не оказался в распоряжении партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
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