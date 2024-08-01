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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Рад, что Кирпичникова плыла на этой Олимпиаде и выиграла серебряную медаль. Когда болельщики стали скандировать ее имя, это было великолепно»

Накануне пловчиха, сменившая российские гражданство на французское, завоевала серебро на дистанции 1500 м.

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