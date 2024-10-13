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«Еще один храбрый пшек появился». Медведев напомнил о многократных разделах Польши в ответ на угрозы ударов по России

«Еще один храбрый пшек появился». Медведев напомнил о многократных разделах Польши в ответ на угрозы ударов по России

Бывшему начальнику генерального штаба Польши Раймунду Анджейчаку, который угрожает нападением в случае перехода Вооруженных сил России границы с Литвой, следует помнить про судьбу его страны, которая за время своего существования многократно подвергалась разделам со стороны более сильных соседей.

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