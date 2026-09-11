В Киеве базы ВСУ и НАТО разорвало на части: главная новость СВО 11 сентября

В Киеве и области в ночь на 11 сентября прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали значимые для украинских боевиков военные объекты.
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