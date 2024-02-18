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Закон и Порядок

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Мгновенная кара за наглость. Россия лишает Абхазию помощи и закручивает денежный краник

Мгновенная кара за наглость. Россия лишает Абхазию помощи и закручивает денежный краник

Вчера МИД РФ сделал следующее заявление в отношении Абхазии: Ключевое здесь "создаёт риски для безопасности большого количества иностранных гостей, прибывающих на абхазские курорты, о чём мы вынуждены предупредить наших соотечественников".

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