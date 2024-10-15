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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Крупные компании просят отсрочить переход на отечественное ПО объектов КИИ ...

Крупные компании просят отсрочить переход на отечественное ПО объектов КИИ ...

Крупные компании просят отсрочить переход на отечественное ПО объектов КИИДо 1 января 2025 года, когда согласно указу президента РФ госорганам и госкомпаниям будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах КИИ, осталось совсем немного.

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