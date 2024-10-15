Крупные компании просят отсрочить переход на отечественное ПО объектов КИИ ...

Крупные компании просят отсрочить переход на отечественное ПО объектов КИИДо 1 января 2025 года, когда согласно указу президента РФ госорганам и госкомпаниям будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах КИИ, осталось совсем немного.