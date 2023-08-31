Малюта Скуратов. Возвышение и гибель опричника

Кадр фильма «Иван Грозный», 1944 г. (режиссер – С. Эйзенштейн) В предыдущей статье мы говорили о том, как Иван Грозный разделил государство на две части – опричнину и земщину.
Популярные статьи
- Сара Вагенкнехт: Мы не желаем чтоб немецкие танки вновь стреляли в русских, пора переходить к переговорам с Россией
- Telegram-каналы: Новым руководителем ЧВК «Вагнер» может стать Герой России Антон Елизаров
- Фронтовой бомбардировщик Су-24М морской авиации ЧФ уничтожил ещё один украинский катер у острова Змеиный
Свежие комментарии