Военное обозрение

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Малюта Скуратов. Возвышение и гибель опричника

Малюта Скуратов. Возвышение и гибель опричника

Кадр фильма «Иван Грозный», 1944 г. (режиссер – С. Эйзенштейн) В предыдущей статье мы говорили о том, как Иван Грозный разделил государство на две части – опричнину и земщину.

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