Два жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки ВСУ

Пострадавших доставили в Красногвардейскую ЦРБ Два жителя села Палатово Красногвардейского района Белгородской области получили ранения в результате атаки украинской армии, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
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