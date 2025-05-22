Как организовать выездной тимбилдинг: примеры летних программ для компаний

Почему лето — лучшее время для выездного тимбилдинга Летний выездной тимбилдинг — это не просто возможность подышать свежим воздухом, но и мощный инструмент укрепления команды и повышения мотивации сотрудников.
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